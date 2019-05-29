Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне

11:39, 29 мая 2019
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Первая неделя июня в Украине будет прохладной.

Первая неделя июня в Украине будет прохладной / УНИАН
Первая неделя июня в Украине будет прохладной / УНИАН

Погода в Украине в июне 2019 будет дождливой и теплой. 

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Как рассказала "Сегодня" завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкргидрометеоНИИ НАН Украины Вазира Мартазинова, первая неделя июня в Украине будет прохладной

"После прохладной первой недели июня дальше будет жарко и сухо. С середины месяца в Украину придет похолодание, в это время высока вероятность градов, ливней, шквалов", - сообщила она.

Затем ожидается потепление до комфортных +24...+26 днем.

Мартазинова также добавила, что лето в Украине стало короче, осень начнется уже с 15 августа.

"Лето наше стало короче, начинается с середины июня и заканчивается в середине августа. После 15 августа ждем раннюю и длинную осень", - говорит она. 

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, дожди в июне пройдут на Троицу (16 июня) и День Конституции (28 июня). Июль, по словам синоптика, будет жарким, а в августе температура составит +20...+22 градуса. 

Напомним, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°. 

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Теги: #погода#дождь#жара#лето
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