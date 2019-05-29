Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне
Первая неделя июня в Украине будет прохладной.
Погода в Украине в июне 2019 будет дождливой и теплой.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 29 мая
Как рассказала "Сегодня" завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкргидрометеоНИИ НАН Украины Вазира Мартазинова, первая неделя июня в Украине будет прохладной
"После прохладной первой недели июня дальше будет жарко и сухо. С середины месяца в Украину придет похолодание, в это время высока вероятность градов, ливней, шквалов", - сообщила она.
Затем ожидается потепление до комфортных +24...+26 днем.
Мартазинова также добавила, что лето в Украине стало короче, осень начнется уже с 15 августа.
"Лето наше стало короче, начинается с середины июня и заканчивается в середине августа. После 15 августа ждем раннюю и длинную осень", - говорит она.
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, дожди в июне пройдут на Троицу (16 июня) и День Конституции (28 июня). Июль, по словам синоптика, будет жарким, а в августе температура составит +20...+22 градуса.
Напомним, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°.
Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+25°... +16°
- Запорожье+27°... +17°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+27°... +16°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+25°... +14°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+23°... +14°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+22°... +14°
- Харьков+28°... +17°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+23°... +13°
- Черкассы+26°... +16°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+24°... +15°