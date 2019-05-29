На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 29 мая
Местами ожидается град.
В среду, 29 мая, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"29 мая в западной части грозы, местами значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+25°... +16°
- Запорожье+27°... +17°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+27°... +16°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+25°... +14°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+23°... +14°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+22°... +14°
- Харьков+28°... +17°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+23°... +13°
- Черкассы+26°... +16°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+24°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:72 %
Давление:747 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:05:47
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей