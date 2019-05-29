На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 29 мая

09:40, 29 мая 2019
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Местами ожидается град.

На западе Украины ожидаются сильные дожди / Фото УНИАН
На западе Украины ожидаются сильные дожди / Фото УНИАН

В среду, 29 мая, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"29 мая в западной части грозы, местами значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°.

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Теги: #погода#Гроза
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