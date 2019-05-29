В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°
Вечером в столице до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 мая, в Киеве без осадков, температура до +26°.
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на участке Западного Буга
Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-восточный, до 6,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:55, а зайдет в 20:55.
Как сообщал УНИАН, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°.
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- Винница+25°... +15°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+25°... +16°
- Запорожье+28°... +18°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+26°... +16°
- Кировоград+28°... +15°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+23°... +14°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+25°... +16°
- Полтава+27°... +18°
- Ровно+23°... +14°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+27°... +17°
- Тернополь+22°... +15°
- Харьков+28°... +17°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+23°... +13°
- Черкассы+28°... +16°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:72 %
Давление:747 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:05:47
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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