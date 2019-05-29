В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°

Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 мая, в Киеве без осадков, температура до +26°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-восточный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:55, а зайдет в 20:55.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°.

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