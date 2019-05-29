В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°

08:30, 29 мая 2019
2
0

Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 мая, в Киеве без осадков, температура до +26°.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на участке Западного Буга

Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-восточный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:55, а зайдет в 20:55.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
В Японии установилась рекордная жара В Японии установилась рекордная жара
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на участке Западного Буга Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на участке Западного Буга
Два человека погибли в результате землетрясения в Перу Два человека погибли в результате землетрясения в Перу
На западе Украины сегодня ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град На западе Украины сегодня ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град
Американский штат Арканзас страдает от рекордных наводнений (видео) Американский штат Арканзас страдает от рекордных наводнений (видео)
В США уже неделю бушуют опустошительные торнадо, девять человек погибли (видео) В США уже неделю бушуют опустошительные торнадо, девять человек погибли (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
72 %
747 мм
5.9 м/с
16 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять