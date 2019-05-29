В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
На юге и востоке температура до +29°.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°.
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на участке Западного Буга
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +29°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +24°.
В северных областях без осадков, температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +15°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+25°... +16°
- Запорожье+28°... +18°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+26°... +16°
- Кировоград+28°... +15°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+23°... +14°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+25°... +16°
- Полтава+27°... +18°
- Ровно+23°... +14°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+27°... +17°
- Тернополь+22°... +15°
- Харьков+28°... +17°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+23°... +13°
- Черкассы+28°... +16°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:72 %
Давление:747 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:05:47
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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