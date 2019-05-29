В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

08:01, 29 мая 2019
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На юге и востоке температура до +29°.

В Украине сегодня будет жарко / galleryua.com, viktort
В Украине сегодня будет жарко / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°. 

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на участке Западного Буга

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +29°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +24°.

В северных областях без осадков, температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.

Прогноз на 29 мая / УНИАН
Прогноз на 29 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#Гроза
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