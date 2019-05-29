В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

На юге и востоке температура до +29°.

В Украине сегодня будет жарко / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°.

Читайте также Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на участке Западного Буга

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +29°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +24°.

В северных областях без осадков, температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.

Прогноз на 29 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.