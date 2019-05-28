В Киеве завтра температура до +26°, без осадков
Завтра в столице будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 мая, в Киеве без осадков, температура до +26°.
На западе Украины сегодня ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-восточный, до 6,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:55, а зайдет в 20:55.
Как сообщал УНИАН, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+26°... +15°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+26°... +15°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+28°... +15°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+23°... +17°
- Полтава+27°... +16°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+25°... +16°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+28°... +15°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:69 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:05:47
Закат20:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей