В Киеве завтра температура до +26°, без осадков

17:00, 28 мая 2019
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Завтра в столице будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 мая, в Киеве без осадков, температура до +26°.

На западе Украины сегодня ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-восточный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:55, а зайдет в 20:55.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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