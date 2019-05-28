Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 28 мая 2019
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На юге и востоке температура до +29°.

Завтра в Украине будет жарко / 7-themes.com
Завтра в Украине будет жарко / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°. 

На западе Украины сегодня ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +15°, днем до +29°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +24°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +16°, днем до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +14°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#Гроза
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