Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
На юге и востоке температура до +29°.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 мая в Украине практически без осадков, температура до +29°.
На западе Украины сегодня ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +15°, днем до +29°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +24°.
В северных областях без осадков, температура ночью до +16°, днем до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +14°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +15°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+26°... +15°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+28°... +15°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+23°... +17°
- Полтава+27°... +16°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+25°... +16°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+28°... +15°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:69 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:05:47
Закат20:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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