В американском штате Огайо пронесся мощный торнадо

15:32, 28 мая 2019
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Точной информации о числе пострадавших пока нет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В американском штате Огайо 27 мая пронесся мощный торнадо, возможны жертвы.

Четыре человека стали жертвами непогоды в США (фоторепортаж)

Об этом со сслыкой на местные власти сообщает агентство Синьхуа

"Подтвержден крупный и опасный торнадо вблизи города Тротвуд в штате Огайо", - говорится в сообщении отделения Национальной метеорологической службы США в городе Уилмингтон.

Жителям округа Монтгомери рекомендовано найти укрытие. Точной информации о числе пострадавших пока не поступало.

Напомним, жертвами непогоды в центральных штатах США стали семь человек.

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Теги: #погода#США#торнадо
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