В американском штате Огайо пронесся мощный торнадо
Точной информации о числе пострадавших пока нет.
В американском штате Огайо 27 мая пронесся мощный торнадо, возможны жертвы.
Четыре человека стали жертвами непогоды в США (фоторепортаж)
Об этом со сслыкой на местные власти сообщает агентство Синьхуа.
"Подтвержден крупный и опасный торнадо вблизи города Тротвуд в штате Огайо", - говорится в сообщении отделения Национальной метеорологической службы США в городе Уилмингтон.
Жителям округа Монтгомери рекомендовано найти укрытие. Точной информации о числе пострадавших пока не поступало.
Напомним, жертвами непогоды в центральных штатах США стали семь человек.
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