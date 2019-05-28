В американском штате Огайо пронесся мощный торнадо

Точной информации о числе пострадавших пока нет.

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В американском штате Огайо 27 мая пронесся мощный торнадо, возможны жертвы.

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Об этом со сслыкой на местные власти сообщает агентство Синьхуа.

"Подтвержден крупный и опасный торнадо вблизи города Тротвуд в штате Огайо", - говорится в сообщении отделения Национальной метеорологической службы США в городе Уилмингтон.

Жителям округа Монтгомери рекомендовано найти укрытие. Точной информации о числе пострадавших пока не поступало.

Напомним, жертвами непогоды в центральных штатах США стали семь человек.