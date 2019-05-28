В Японии установилась рекордная жара
Местами температура превышает средний показатель мая на 17 градусов.
Во многих частях Японии в последние дни установилась рекордно жаркая погода, местами температура превышает +36 градусов по Цельсию.
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27 мая температура воздуха в городе Обихиро в северной префектуре Хоккайдо достигла +35,8 градусов. Это на 17 градусов превышает средний показатель для этого месяца, сообщает NHK.
Высокая температура наблюдалась как в самом Токио, так и вокруг него. В городе Кумагая в префектуре Сайтама было зарегистрировано +36,2 градуса, а в городе Исэсаки в префектуре Гумма - 36 градусов.
В Токио днем столбики термометров достигли +32,4 градуса. Это первый случай, когда температура в японской столице превышала в мае +30 градусов четыре дня подряд.
Рекордно высокие температуры для мая были отмечены в 202 местах по всей стране.
Напомним, в Пекине (Китай) установилась сильная жара, из-за чего местная метеослужба объявила "желтое" предупреждение.
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