В Японии установилась рекордная жара

14:19, 28 мая 2019
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Местами температура превышает средний показатель мая на 17 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во многих частях Японии в последние дни установилась рекордно жаркая погода, местами температура превышает +36 градусов по Цельсию. 

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27 мая температура воздуха в городе Обихиро в северной префектуре Хоккайдо достигла +35,8 градусов. Это на 17 градусов превышает средний показатель для этого месяца, сообщает NHK

Высокая температура наблюдалась как в самом Токио, так и вокруг него. В городе Кумагая в префектуре Сайтама было зарегистрировано +36,2 градуса, а в городе Исэсаки в префектуре Гумма - 36 градусов.

В Токио днем столбики термометров достигли +32,4 градуса. Это первый случай, когда температура в японской столице превышала в мае +30 градусов четыре дня подряд.

Рекордно высокие температуры для мая были отмечены в 202 местах по всей стране.

Напомним, в Пекине (Китай) установилась сильная жара, из-за чего местная метеослужба объявила "желтое" предупреждение.

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Теги: #Япония#погода#жара
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