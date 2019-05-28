Сухо и жарко: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Осадки возможны только в западных областях.
В среду, 29 мая, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная и жаркая погода.
На западе Украины сегодня ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Завтра днем температура воздуха ожидается в пределах +26...+31 градуса. В большинстве областей будет сухо и солнечно.
Лишь в западных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы и град. Температура воздуха будет ниже, +21...+24 градуса.
В Киеве 29 мая будет сухо и жарко, до +28 градусов.
Также синоптик отметила, что завтра порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 м/сек.
Напомним, во вторник, 28 мая, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в Украине
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