Сухо и жарко: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Осадки возможны только в западных областях.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

В среду, 29 мая, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная и жаркая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра днем температура воздуха ожидается в пределах +26...+31 градуса. В большинстве областей будет сухо и солнечно.

Лишь в западных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы и град. Температура воздуха будет ниже, +21...+24 градуса.

В Киеве 29 мая будет сухо и жарко, до +28 градусов.

Также синоптик отметила, что завтра порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 м/сек.

Напомним, во вторник, 28 мая, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.