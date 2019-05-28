Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на участке Западного Буга
Ожидается дальнейшее заводей и сельхозугодий.
Во вторник, 28 мая, на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается повышение уровней воды.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями с последующим затоплением заводей и сельхозугодий", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 23 мая в бассейне реки Уж уровень воды превысил исторический максимум, зафиксированный за все время измерений.
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