Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на участке Западного Буга

Ожидается дальнейшее заводей и сельхозугодий.

На Западном Буге ожидается повышение уровней воды / УНИАН

Во вторник, 28 мая, на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями с последующим затоплением заводей и сельхозугодий", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 мая в бассейне реки Уж уровень воды превысил исторический максимум, зафиксированный за все время измерений.