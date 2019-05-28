Два человека погибли в результате землетрясения в Перу

10:40, 28 мая 2019
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В результате землетрясения 15 человек получили травмы.

Последствия землетрясения в Перу / REUTERS
Последствия землетрясения в Перу / REUTERS

В результате мощного землетрясения, которое произошло 26 мая на севере Перу, погибли два человека.

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Землетрясение магнитудой 8 произошло в Департаменте Лорето Перу в 02:41 по местному времени, передает Xinhua со ссылкой на доклад Института геофизики Перу.

В результате землетрясения 15 человек получили травмы, а 228 семей остались без крова.

Президент Перу Мартин Вискарра поручил нескольким своим министрам посетить пострадавшие районы, чтобы оценить ущерб, причиненный землетрясением, и приступить к оказанию чрезвычайной помощи.

Напомним, в четверг, 16 мая, у берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Теги: #землетрясение#Перу
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