На западе Украины сегодня ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град
В Карпатах пройдут сильные дожди.
Во вторник, 28 мая, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; на Правобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 28 мая, в Украине практически без осадков, температура до +28°.
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