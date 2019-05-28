На западе Украины сегодня ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град

09:40, 28 мая 2019
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В Карпатах пройдут сильные дожди.

На западе Украины сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
На западе Украины сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Во вторник, 28 мая, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; на Правобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 28 мая, в Украине практически без осадков, температура до +28°.

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Теги: #погода#дождь
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