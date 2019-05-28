В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

08:30, 28 мая 2019
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Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 мая в Киеве без осадков, температура до +27°.

На западе Украины продолжают ликвидировать последствия непогоды

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:56, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 мая, в Украине практически без осадков, температура до +28°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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