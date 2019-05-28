Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура до +28° (карта)

Дожди с грозами возможны на западе Украины.

В Украине сегодня будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 мая, в Украине практически без осадков, температура до +28°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +27°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +28°.

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура до +26°.

В северных областях без осадков, температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.

Прогноз на 28 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 мая - Пахом Теплый. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.

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