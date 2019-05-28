Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура до +28° (карта)
Дожди с грозами возможны на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 мая, в Украине практически без осадков, температура до +28°.
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +27°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +28°.
На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура до +26°.
В северных областях без осадков, температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 28 мая - Пахом Теплый. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +14°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+26°... +15°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+25°... +13°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+28°... +15°
- Луганск+27°... +14°
- Луцк+24°... +16°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+27°... +16°
- Одесса+25°... +17°
- Полтава+27°... +16°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+26°... +17°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+24°... +14°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+29°... +15°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:63 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:05:47
Закат20:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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