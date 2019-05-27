Американский штат Арканзас страдает от рекордных наводнений (видео)

После сезона дождей из берегов вышла местная река и затопила тысячи домов.

Люди вынуждены передвигаться по улицам на лодках / скриншот

Американский штат Арканзас страдает от рекордных наводнений.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам местных жителей, таких наводнений они не видели с 1945 года.

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После сезона дождей из берегов вышла местная река и затопила тысячи домов. Непогода за несколько дней уже унесла жизни по меньшей мере семи человек. Кое-где уровень воды достигает более метра высоты.

Люди вынуждены передвигаться по улицам на лодках. На помощь населению уже двинулись дополнительные отряды спасательных служб. Поставляют людям продовольствие и другие продукты первой необходимости.

Власти Арканзаса тем временем подсчитывает убытки. Потери, убеждают, могут составить не одну сотню тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, в США разлилась река Миссисипи. Защитные дамбы не выдержали паводка, и вода затопила улицы.