В США уже неделю бушуют опустошительные торнадо, девять человек погибли (видео)

18:39, 27 мая 2019
150
0

Метеорологи связывают аномальные мощные ветры с появлением циклонов.

США страдают от мощных торнадо / Скриншот - Youtube - ТСН
США страдают от мощных торнадо / Скриншот - Youtube - ТСН

В Соединенных Штатах в течение недели не утихают мощные торнадо, на данный момент жертвами стихии стали уже девять человек.

Шторм "Аксель" принес мощные ливни в Германию (видео)

Как сообщается в сюжете ТСН, на этот раз под удар стихии попала Оклахома. Местная власть сообщает о двух погибших и еще около трех десятках раненых, и это только за последние сутки.

Ураган набрал таких оборотов, что не оставил даже стен от десятков домов. Скорость ветра достигала 200 км/час.

Метеорологи связывают аномальные мощные ветры с появлением циклонов, и предупреждают – погода в ближайшее время не улучшится, ожидаются еще и паводки. Тем временем американцы вместе со спасателями преодолевают последствия непогоды.

21 мая сообщалось, что в центральной части США прокатились около полусотни смерчей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#торнадо
Читайте также
Американский штат Арканзас страдает от рекордных наводнений (видео) Американский штат Арканзас страдает от рекордных наводнений (видео)
В США уже неделю бушуют опустошительные торнадо, девять человек погибли (видео) В США уже неделю бушуют опустошительные торнадо, девять человек погибли (видео)
Жертвами ливней и наводнений в Афганистане стали 13 человек Жертвами ливней и наводнений в Афганистане стали 13 человек
Погода на неделю: в Украине ожидаются дожди и жара до +33° (карта) Погода на неделю: в Украине ожидаются дожди и жара до +33° (карта)
На западе Украины продолжают ликвидировать последствия непогоды На западе Украины продолжают ликвидировать последствия непогоды
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
На Житомирщине из-за дождей и подъема уровня грунтовых вод есть случаи подтопления домовладений и автодорог На Житомирщине из-за дождей и подъема уровня грунтовых вод есть случаи подтопления домовладений и автодорог

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
72 %
752 мм
4.1 м/с
44 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять