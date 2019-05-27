В США уже неделю бушуют опустошительные торнадо, девять человек погибли (видео)
Метеорологи связывают аномальные мощные ветры с появлением циклонов.
В Соединенных Штатах в течение недели не утихают мощные торнадо, на данный момент жертвами стихии стали уже девять человек.
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Как сообщается в сюжете ТСН, на этот раз под удар стихии попала Оклахома. Местная власть сообщает о двух погибших и еще около трех десятках раненых, и это только за последние сутки.
Ураган набрал таких оборотов, что не оставил даже стен от десятков домов. Скорость ветра достигала 200 км/час.
Метеорологи связывают аномальные мощные ветры с появлением циклонов, и предупреждают – погода в ближайшее время не улучшится, ожидаются еще и паводки. Тем временем американцы вместе со спасателями преодолевают последствия непогоды.
21 мая сообщалось, что в центральной части США прокатились около полусотни смерчей.
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