В Киеве завтра без осадков, температура днем до +27°

Вечером в столице до +23°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 мая в Киеве без осадков, температура до +27°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:56, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 мая, в Украине практически без осадков, температура до +28°.

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