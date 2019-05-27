В Киеве завтра без осадков, температура днем до +27°

17:00, 27 мая 2019
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Вечером в столице до +23°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 мая в Киеве без осадков, температура до +27°.

Погода на неделю: в Украине ожидаются дожди и жара до +33° (карта)

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:56, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 мая, в Украине практически без осадков, температура до +28°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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