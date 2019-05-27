В Киеве завтра без осадков, температура днем до +27°
Вечером в столице до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 мая в Киеве без осадков, температура до +27°.
Погода на неделю: в Украине ожидаются дожди и жара до +33° (карта)
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 6,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:56, а зайдет в 20:54.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 мая, в Украине практически без осадков, температура до +28°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+25°... +15°
- Донецк+24°... +13°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+26°... +16°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+27°... +14°
- Луганск+24°... +12°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+26°... +15°
- Полтава+25°... +16°
- Ровно+25°... +17°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+25°... +15°
- Харьков+24°... +14°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+27°... +15°
- Чернигов+26°... +15°
- Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:72 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:05:48
Закат20:25
Видимость:16 км
Фаза луны:
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