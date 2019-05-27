В Украине завтра практически без осадков, температура до +28° (видеопрогноз)

16:30, 27 мая 2019
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В западных областях местами возможны дожди с грозами.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 мая, в Украине практически без осадков, температура до +28°. 

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +27°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +16°, днем до +28°. 

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +26°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +16°, днем до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 28 мая - Пахом Теплый. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.

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Теги: #погода#дождь
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