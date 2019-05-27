В Украине завтра практически без осадков, температура до +28° (видеопрогноз)
В западных областях местами возможны дожди с грозами.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 мая, в Украине практически без осадков, температура до +28°.
Погода на неделю: в Украине ожидаются дожди и жара до +33° (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +27°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +16°, днем до +28°.
На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +26°.
В северных областях без осадков, температура ночью до +16°, днем до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 28 мая - Пахом Теплый. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+25°... +15°
- Донецк+24°... +13°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+26°... +16°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+27°... +14°
- Луганск+24°... +12°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+26°... +15°
- Полтава+25°... +16°
- Ровно+25°... +17°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+25°... +15°
- Харьков+24°... +14°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+27°... +15°
- Чернигов+26°... +15°
- Черновцы+27°... +16°