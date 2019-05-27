Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Сохраняется возможность затопления приречных населенных пунктов.
В течение 27-28 мая на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.
В Киеве Святошинский район после дождя ушел под воду (видео)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 27-28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.
27 мая в результате продолжение повышения уровней воды на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и Припяти (Волынская, Ривненская обл.) ожидается дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий.
Сохраняется возможность достижения и превышения отметок затопления приречных населенных пунктов, зданий, хозобъектов, дорог местного значения в Сокальском районе Львовской, Любешивском, Маневицком районах Волынской и Сарненском районе Ривненской областей.
Напомним, Закарпатье страдает от наводнений, вызванных сильными дождями.
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