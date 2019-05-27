Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Сохраняется возможность затопления приречных населенных пунктов.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В течение 27-28 мая на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 27-28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.

27 мая в результате продолжение повышения уровней воды на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и Припяти (Волынская, Ривненская обл.) ожидается дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий.

Сохраняется возможность достижения и превышения отметок затопления приречных населенных пунктов, зданий, хозобъектов, дорог местного значения в Сокальском районе Львовской, Любешивском, Маневицком районах Волынской и Сарненском районе Ривненской областей.

Напомним, Закарпатье страдает от наводнений, вызванных сильными дождями.