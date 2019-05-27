Жертвами ливней и наводнений в Афганистане стали 13 человек

14:04, 27 мая 2019
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Более 100 домов были разрушены.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

13 человек погибли, более 100 домов были разрушены в результате ливней и наводнений в провинции Гор на западе Афганистана.

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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на губернатора провинции Гулама Насир Хазиха.

Наводнения нанесли большой ущерб городу Фироз-Кох, который является административным центром этой провинции, а также его соседним районам - Толак и Шахрак, в которых были разрушены более 100 домов, а также были повреждены пахотные земли.

Напомним, на большей части территории Германии прошли сильные дожди, вызванные штормом "Аксель".

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Теги: #погода#наводнение#Афганистан
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