Погода на неделю: в Украине ожидаются дожди и жара до +33° (карта)

Осадки ожидаются преимущественно в западных областях.

На этой неделе в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины установится жаркая погода, местами ожидаются дожди.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +28°, в остальных регионах до +24°...+27°.

Прогноз на 27 мая / УНИАН

Во вторник в Украине практически без осадков. Температура днем в центре до +28°.

Прогноз на 28 мая / УНИАН

Погода на среду, 29 мая: в западных областях пройдут дожди с грозами. Самая теплая погода будет на юге и в центре - до +29°. В остальных регионах до +20°...+28°.

Прогноз на 29 мая / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +12°…+18°, днем на юге и востоке до +30°.

Прогноз на 30 мая / УНИАН

В пятницу на западе и в центре пройдут дожди. Днем на юге и востоке до +31°, в остальных регионах до +28°.

Прогноз на 31 мая / УНИАН

1 и 2 июня в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +11°, на остальной территории +12°…+18°. Днем температура по стране +19°...+33°. В воскресенье ночью на западе и севере температура до +11°, днем в Украине от +19° до +30°.

Прогноз на 1 июня / УНИАН

Прогноз на 2 июня / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".

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28 мая - Пахом Теплый. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.

29 мая -Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. Об этом молвили: "У Житника забота - ячменное поле заборонить".

30 мая - Евдокия. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".

1 июня - Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

2 июня - Талагия. Идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

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