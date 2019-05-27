Погода на неделю: в Украине ожидаются дожди и жара до +33° (карта)
Осадки ожидаются преимущественно в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины установится жаркая погода, местами ожидаются дожди.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +28°, в остальных регионах до +24°...+27°.
Во вторник в Украине практически без осадков. Температура днем в центре до +28°.
Погода на среду, 29 мая: в западных областях пройдут дожди с грозами. Самая теплая погода будет на юге и в центре - до +29°. В остальных регионах до +20°...+28°.
В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +12°…+18°, днем на юге и востоке до +30°.
В пятницу на западе и в центре пройдут дожди. Днем на юге и востоке до +31°, в остальных регионах до +28°.
1 и 2 июня в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +11°, на остальной территории +12°…+18°. Днем температура по стране +19°...+33°. В воскресенье ночью на западе и севере температура до +11°, днем в Украине от +19° до +30°.
Народный прогноз погоды в Украине
27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".
В Украине сегодня без осадков, температура до +27° (карта)
28 мая - Пахом Теплый. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.
29 мая -Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. Об этом молвили: "У Житника забота - ячменное поле заборонить".
30 мая - Евдокия. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".
31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".
1 июня - Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.
2 июня - Талагия. Идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+25°... +16°
- Донецк+24°... +12°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+26°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+26°... +14°
- Луганск+25°... +12°
- Луцк+25°... +15°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+28°... +15°
- Полтава+24°... +16°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+24°... +14°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+25°... +15°
- Черкассы+26°... +15°
- Чернигов+25°... +15°
- Черновцы+27°... +15°