В США семь человек стали жертвами непогоды
В штате Миссури пронесся мощный торнадо.
Жертвами непогоды в центральных штатах США стали семь человек.
На Тернопольщине улицы одного из райцентров накрыло градом (фото)
От Техаса и западной части Оклахомы до Небраски несколько дней шли проливные дожди, передает Euronews.
В штате Миссури пронесся мощный торнадо. Больше всего пострадала столица штата - Джефферсон-Сити. Многие здания получили серьезные повреждения. С порезами и ушибами госпитализированы 20 человек. Их жизни ничто не угрожает.
Напомним, по центральной части США пронеслись около полусотни смерчей.
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