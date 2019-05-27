В США семь человек стали жертвами непогоды

10:43, 27 мая 2019
2
0

В штате Миссури пронесся мощный торнадо.

Последствия непогоды в США / REUTERS
Последствия непогоды в США / REUTERS

Жертвами непогоды в центральных штатах США стали семь человек.

На Тернопольщине улицы одного из райцентров накрыло градом (фото)

От Техаса и западной части Оклахомы до Небраски несколько дней шли проливные дожди, передает Euronews.

В штате Миссури пронесся мощный торнадо. Больше всего пострадала столица штата - Джефферсон-Сити. Многие здания получили серьезные повреждения. С порезами и ушибами госпитализированы 20 человек. Их жизни ничто не угрожает.

Напомним, по центральной части США пронеслись около полусотни смерчей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#США#торнадо
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
В Перу снова произошло мощное землетрясение В Перу снова произошло мощное землетрясение
В Украине завтра будет теплая погода, днем до 28 градусов В Украине завтра будет теплая погода, днем до 28 градусов
Наводнение на Закарпатье: спасатели продолжают оказывать помощь местным жителям Наводнение на Закарпатье: спасатели продолжают оказывать помощь местным жителям
Город в России в конце мая замело снегом (видео) Город в России в конце мая замело снегом (видео)
Дожди, грозы и град: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Дожди, грозы и град: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
73 %
751 мм
4.2 м/с
40 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять