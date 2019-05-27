В США семь человек стали жертвами непогоды

В штате Миссури пронесся мощный торнадо.

Последствия непогоды в США / REUTERS

Жертвами непогоды в центральных штатах США стали семь человек.

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От Техаса и западной части Оклахомы до Небраски несколько дней шли проливные дожди, передает Euronews.

В штате Миссури пронесся мощный торнадо. Больше всего пострадала столица штата - Джефферсон-Сити. Многие здания получили серьезные повреждения. С порезами и ушибами госпитализированы 20 человек. Их жизни ничто не угрожает.

Напомним, по центральной части США пронеслись около полусотни смерчей.