На западе Украины продолжают ликвидировать последствия непогоды

Уровень воды постепенно спадает.

На западе Украины ликвидируют последствия непогоды / ГСЧС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях продолжают ликвидировать последствия сильных дождей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, в Ивано-Франковской области сейчас остаются подтопленными 12 домохозяйств в трех населенных пунктах области: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец) и Надвирнянский район (с. Пней). Уровень воды постепенно спадает.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 138 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуировано 76 человек, откачано 34778 м куб. воды, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек.

В Закарпатской области остаются подтопленными 400 га сельскохозяйственных угодий. Уровень воды постепенно спадает.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 25 выездов для оказания помощи населению, откачано 32080 м куб. воды.

Напомним, в Киевском районе Святошино 24 мая прошел ливень с грозой. Многие объекты оказались затопленными.