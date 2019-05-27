В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

Вечером в столице до +20°.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 мая в Киеве без осадков, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:59, а зайдет в 20:50.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 мая, в Украине без осадков, на юге температура до +27°.

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