В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

08:30, 27 мая 2019
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Вечером в столице до +20°.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 мая в Киеве без осадков, температура до +27°.

В Киеве Святошинский район после дождя ушел под воду (видео)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:59, а зайдет в 20:50.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 мая, в Украине без осадков, на юге температура до +27°.

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Теги: #Киев#погода
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