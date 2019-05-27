В Украине сегодня без осадков, температура до +27° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 мая, в Украине без осадков, на юге температура до +27°.
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На востоке будет солнечно, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы».
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Погода в Украине
- Винница+26°... +15°
- Днепр+26°... +16°
- Донецк+25°... +13°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+25°... +17°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+25°... +16°
- Кировоград+26°... +14°
- Луганск+25°... +14°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+28°... +15°
- Полтава+24°... +16°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+23°... +14°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+23°... +15°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+25°... +15°
- Черкассы+26°... +15°
- Чернигов+25°... +16°
- Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:74 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:05:48
Закат20:25
Видимость:16 км
Фаза луны:
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