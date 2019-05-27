В Украине сегодня без осадков, температура до +27° (карта)

08:00, 27 мая 2019
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По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 мая, в Украине без осадков, на юге температура до +27°.

В Киеве Святошинский район после дождя ушел под воду (видео)

На востоке будет солнечно, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +26°.

Прогноз на 27 мая / УНИАН
Прогноз на 27 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы».

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Теги: #погода
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