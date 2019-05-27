На Житомирщине из-за дождей и подъема уровня грунтовых вод есть случаи подтопления домовладений и автодорог
В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей по откачке воды из частных домовладений в селах Пищив Новоград-Волынского района.
На Житомирщине спасатели продолжают оказывать помощь населению по откачке грунтовых вод.
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Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела агитационно-пропагандистской работы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, в результате интенсивных осадков в виде дождя и подъема уровня грунтовых вод в течение последних суток на территории Житомирщины зарегистрировано 6 случаев подтопления частных домовладений и автодороги.
Так, вчера вечером в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей по откачке воды из частных домовладений в селах Пищіщив Новоград-Волынского района. Спасатели, которые прибыли к месту вызова, с помощью пожарного автомобиля откачали около 360 куб. м воды из зданий и приусадебных участков 4 частных домовладений.
Кроме этого, в Олевске спасатели откачали 860 куб. м воды с частного приусадебного участка в с. Покровское Олевского района и еще 620 куб. м воды из затопленной автодороги вблизи поселка Белокоровичи того же района. Ликвидация последствий подтоплений на Житомирщине продолжается.
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