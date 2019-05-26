В Перу снова произошло мощное землетрясение

19:28, 26 мая 2019
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Подземные толчки были зафиксированы на севере страны, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS). Угрозы цунами для соседних регионов и самой республики объявлено не было.

В Перу из-за наводнений пострадали 13 тысяч человек

Подземные толчки, указывается в сообщении USGS, были зафиксированы в 7:41 по времени UTC (10:41 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас (Lagunas), примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба (его население, по данным USGS, составляет 44,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 115 км.

Остальных деталей случившегося в Геологической службе США не приводят.

Как пишет РБК, по информации местной газеты La Republica, землетрясение привело к отключению электричества в провинции Альто Амазонас и регионе Сан-Мартин. В городе Юримагуас, продолжает издание, разрушено несколько особняков (под руинами одного из них оказалась семья), а также существует угроза обрушения больницы (пациенты оттуда эвакуированы). В городе Сегунда в провинции Риоха обрушился памятник Библии. В поселении Наута в руины превратился центр здравоохранения. Кроме того, упал мост, связывающий города Юримагуас и Тарапото.

Офис перуанского омбудсмена в своем официальном Twitter указал, что его сотрудники уже работают с Национальным центром по чрезвычайным ситуациям (COER), чтобы составить предварительный отчет о разрушениях на всей территории региона Лорето.

В районе Мирафлорес в провинции Лима власти, отмечает La Republica, в качестве меры предосторожности решили закрыть для посещения пляжи.

Сведений о пострадавших или погибших в результате происшествия пока нет.

Это уже не первое сильное землетрясение в Перу с начала года. 19 января на севере страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Землетрясение тогда произошло недалеко от границы с Эквадором.

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Теги: #землетрясение#землетрясение в Перу
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