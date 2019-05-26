В Перу снова произошло мощное землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы на севере страны, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба.

Иллюстрация REUTERS

В северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS). Угрозы цунами для соседних регионов и самой республики объявлено не было.

Читайте также В Перу из-за наводнений пострадали 13 тысяч человек

Подземные толчки, указывается в сообщении USGS, были зафиксированы в 7:41 по времени UTC (10:41 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас (Lagunas), примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба (его население, по данным USGS, составляет 44,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 115 км.

Остальных деталей случившегося в Геологической службе США не приводят.

Как пишет РБК, по информации местной газеты La Republica, землетрясение привело к отключению электричества в провинции Альто Амазонас и регионе Сан-Мартин. В городе Юримагуас, продолжает издание, разрушено несколько особняков (под руинами одного из них оказалась семья), а также существует угроза обрушения больницы (пациенты оттуда эвакуированы). В городе Сегунда в провинции Риоха обрушился памятник Библии. В поселении Наута в руины превратился центр здравоохранения. Кроме того, упал мост, связывающий города Юримагуас и Тарапото.

#AHORA Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto. Luego de los sismos registrados, se reportó el corte de la corriente eléctrica. Bomberos ya peinan las zonas afectadas, tras colapso de casonas antiguas casas en la calle Mariscal Castilla. #AlertasBomberos

Fotos: @bomberosPEpic.twitter.com/wg1IjaAADN — Bomberos Perú (@bomberosPE) 26 травня 2019 р.

Офис перуанского омбудсмена в своем официальном Twitter указал, что его сотрудники уже работают с Национальным центром по чрезвычайным ситуациям (COER), чтобы составить предварительный отчет о разрушениях на всей территории региона Лорето.

В районе Мирафлорес в провинции Лима власти, отмечает La Republica, в качестве меры предосторожности решили закрыть для посещения пляжи.

Сведений о пострадавших или погибших в результате происшествия пока нет.

Это уже не первое сильное землетрясение в Перу с начала года. 19 января на севере страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Землетрясение тогда произошло недалеко от границы с Эквадором.