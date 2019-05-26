В Украине завтра будет теплая погода, днем до 28 градусов

18:12, 26 мая 2019
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Местами возможны дожди и грозы.

Завершающий весенний понедельник начнется в Украине летней погодой / Фото УНИАН
Завершающий весенний понедельник начнется в Украине летней погодой / Фото УНИАН

В Украине 27 мая ожидается теплая погода, днем до 28 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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«Завершающий весенний понедельник начнется в Украине летней погодой. Температура воздуха в течение дня 27-го мая достигнет 23-28 градусов. Даже ближайшая ночь позволит погулять романтично при 13-18 градусах. Разве что на западе ночью будет свежее, 10-15 тепла», - написала синоптик.

Она отметила, что дожди, хотя небольшие и местами, вероятные только в северной части, на Волыни, в Ривненской и Винницкой областях. На остальной территории Украины завтра будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет умеренным, а вот во вторник-среду ощутимо усилится.

В Киеве понедельник предполагается очень теплым, до 25-27 градусов. Утро обещает быть солнечным, в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

В столице во вторник-среду существенно усилится ветер, сохранится теплая, до жары, погода. С 30 мая вероятность дождей увеличится, а после 1 июня начнется ощутимое похолодание.

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Теги: #погода
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