В Украине завтра будет теплая погода, днем до 28 градусов
Местами возможны дожди и грозы.
В Украине 27 мая ожидается теплая погода, днем до 28 градусов.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
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«Завершающий весенний понедельник начнется в Украине летней погодой. Температура воздуха в течение дня 27-го мая достигнет 23-28 градусов. Даже ближайшая ночь позволит погулять романтично при 13-18 градусах. Разве что на западе ночью будет свежее, 10-15 тепла», - написала синоптик.
Она отметила, что дожди, хотя небольшие и местами, вероятные только в северной части, на Волыни, в Ривненской и Винницкой областях. На остальной территории Украины завтра будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет умеренным, а вот во вторник-среду ощутимо усилится.
В Киеве понедельник предполагается очень теплым, до 25-27 градусов. Утро обещает быть солнечным, в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.
В столице во вторник-среду существенно усилится ветер, сохранится теплая, до жары, погода. С 30 мая вероятность дождей увеличится, а после 1 июня начнется ощутимое похолодание.
Погода в Украине
- Винница+23°... +13°
- Днепр+22°... +15°
- Донецк+21°... +13°
- Житомир+22°... +13°
- Запорожье+23°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +10°
- Киев+24°... +13°
- Кировоград+25°... +13°
- Луганск+20°... +14°
- Луцк+21°... +13°
- Львов+21°... +12°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+20°... +12°
- Симферополь+20°... +13°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+25°... +15°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+25°... +13°
- Чернигов+23°... +12°
- Черновцы+24°... +12°