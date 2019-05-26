Наводнение на Закарпатье: спасатели продолжают оказывать помощь местным жителям

Уровень воды в подтопленных районах постепенно спадает.

Подтоплений жилых домов нет / фото dsns.gov.ua

Спасатели продолжают оказывать помощь жителям Закарпатской и Ивано-Франковской областей, пострадавших от подтоплений.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, на Прикарпатье остаются подтопленными 22 домохозяйств в четырех населенных пунктах.

Подтоплений жилых домов нет. Уровень воды постепенно спадает.

К откачке воды и оказанию помощи населению от ГСЧС привлечены 30 человек, а также 2 мотопомпы и 9 ед. техники.

Кроме того отмечается, что в Закарпатской области в настоящее время подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 90 подвалов, 153 домохозяйства, 492 га сельскохозяйственных угодий, 52 га пастбищ.

Уровень воды постепенно спадает. К откачке воды и оказанию помощи населению от ГСЧС привлечены 10 человек, а также 2 ед. техники.

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Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области в результате интенсивных осадков 20-23 мая в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах.

На Закарпатье в результате ливней 20-23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов, 574 подвалов жилых домов, 610 домохозяйств, 1 тыс. 988 га сельскохозяйственных угодий, 170 га пастбищ.

Из-за непогоды на Прикарпатье погиб 62-летний мужчина, на Закарпатье - 11-летний школьник.

24 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.