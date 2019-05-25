Желтый уровень опасности: синоптики предупреждают о грозах, шквалах и граде в Украине (карта)
В Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидаются ливни.
Сегодня в Украине грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.
По данным Укргидрометцентра, на всей территории страны, кроме полуострова Крым, объявлен желтый уровень опасности.
В Киеве и Киевской области ожидаются грозы, днем шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
В Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидаются ливни.
На Правобережье ветер 5-10 м/с, во время гроз местами порывы и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.
Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 20-25°.
Как сообщал УНИАН, в пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов.
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