В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов.
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло в ночь с 24 на 25 мая в результате шквалистого ветра, дождя и грозы из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.
В Житомирской области без электроснабжения остаются 44 н.п., в Киевской – 11, в Сумской – 5, в Кировоградской – 5 и в Черкасской – 4 н.п.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, 24-25 мая во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
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