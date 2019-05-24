Город в России в конце мая замело снегом (видео)

16:24, 24 мая 2019
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Из-за непогоды пришлось приостановить работу аэропорта.

В Салехарде выпал снег / www.instagram.com/salekhard_yamal89/
В Салехарде выпал снег / www.instagram.com/salekhard_yamal89/

В российском городе Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) прошел сильный снег с дождем, который парализовал движение транспорта.

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Из-за непогоды пришлось приостановить и работу местного аэропорта, сообщает ТАСС со ссылкой на администрадицю города. 

Последствия снежной бури в городе устраняют около 50 единиц спецтехники и 25 дорожных работников.

Из-за сложных метеоусловий в Салехарде на 2,5 часа был задержан вылет из Екатеринбурга самолета Sukhoi Superjet-100.

Погода в очередной раз преподнесла салехардцам неприятный сюрприз. ⠀ ✔️Накануне на столицу Ямала обрушился сильный снегопад с метелью. ⠀ ✔️На борьбу с последствиями стихии брошены все силы. ⠀ ✔️Коммунальные и дорожные службы города переведены на усиленный режим работы. ⠀ ✔️ Подробнее в нашем эфире. ⠀ #северныйветер #смиямала #твсв #nordwindtv ⠀ #городскоетелевидение #мбиусеверныйветер #снимаемипоказываем #смиработает

Публикация от @ nordwind_tv

Напомним, на французском острове Корсика в мае внезапно выпал снег. 

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Теги: #снег#погода#Россия
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