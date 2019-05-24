Дожди, грозы и град: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

На выходных в Украине будет тепло.

На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН

На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами, возможны шквалы и град.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В течение дня 25-26 мая ожидается +20...+26 градусов, на западе +16...+22 градуса", - пишет она.

Во многих регионах пройдут дожди с грозами. Во время гроз возможны шквалы и град. В воскресенье на Правобережье ожидаются прояснения.

В Киеве 25 мая ожидаются дожди, грозы, при грозах сильный ветер, вероятен град.

Напомним, 24 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.