Дожди, грозы и град: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

16:16, 24 мая 2019
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На выходных в Украине будет тепло.

На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН
На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН

На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами, возможны шквалы и град.

Наводнение на Закарпатье показали с высоты птичьего полета (видео)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В течение дня 25-26 мая ожидается +20...+26 градусов, на западе +16...+22 градуса", - пишет она.

Во многих регионах пройдут дожди с грозами. Во время гроз возможны шквалы и град. В воскресенье на Правобережье ожидаются прояснения.

В Киеве 25 мая ожидаются дожди, грозы, при грозах сильный ветер, вероятен град.

Напомним, 24 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.

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Теги: #погода#дождь
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