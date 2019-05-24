Дожди, грозы и град: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
На выходных в Украине будет тепло.
На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами, возможны шквалы и град.
Наводнение на Закарпатье показали с высоты птичьего полета (видео)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В течение дня 25-26 мая ожидается +20...+26 градусов, на западе +16...+22 градуса", - пишет она.
Во многих регионах пройдут дожди с грозами. Во время гроз возможны шквалы и град. В воскресенье на Правобережье ожидаются прояснения.
В Киеве 25 мая ожидаются дожди, грозы, при грозах сильный ветер, вероятен град.
Напомним, 24 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +13°
- Днепр+24°... +14°
- Донецк+25°... +13°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+26°... +15°
- Ивано-Франковск+20°... +12°
- Киев+27°... +15°
- Кировоград+24°... +13°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+22°... +14°
- Львов+20°... +12°
- Николаев+25°... +15°
- Одесса+23°... +14°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+25°... +11°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+20°... +12°
- Харьков+25°... +14°
- Херсон+25°... +15°
- Хмельницкий+20°... +12°
- Черкассы+25°... +14°
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