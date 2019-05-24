Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Местами ожидается град.

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24-25 мая во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"24-25 мая грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/сек, в отдельных районах град, днем 25 мая в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, Ивано-Франковская и Закарпатская области пострадали от сильных дождей, все еще остаются затопленными десятки домов.