Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

15:26, 24 мая 2019
171
0

Местами ожидается град.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

24-25 мая во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +26° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"24-25 мая грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/сек, в отдельных районах град, днем 25 мая в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, Ивано-Франковская и Закарпатская области пострадали от сильных дождей, все еще остаются затопленными десятки домов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#Гроза
Читайте также
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
В Киеве Святошинский район после дождя ушел под воду (видео) В Киеве Святошинский район после дождя ушел под воду (видео)
Закарпатье приходит в себя от потопа: движение на двух трассах возобновлено Закарпатье приходит в себя от потопа: движение на двух трассах возобновлено
Наводнение на Закарпатье: остаются подтопленными более 240 дворов Наводнение на Закарпатье: остаются подтопленными более 240 дворов
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +25° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +25°
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +26° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +26° (карта)
Без клубники и помидоров. Погода оставляет Закарпатье без урожая, с разрушенными мостами и угрозой затопления Ужгорода Без клубники и помидоров. Погода оставляет Закарпатье без урожая, с разрушенными мостами и угрозой затопления Ужгорода

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
58 %
752 мм
6.3 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять