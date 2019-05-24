В Киеве Святошинский район после дождя ушел под воду (видео)

У метро "Святошин" затопило проезжую часть.

После дождя зтопило Святошин / www.instagram.com/tatiana__grubnyk/

В Киевском районе Святошино 24 мая прошел ливень с грозой.

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Многие объекты оказались затопленными. В частности, на площади героев Бреста в районе станции метро "Святошин" ливень затопил проезжую часть и частично тротуары, сообщает ТСН.

Машины заезжают под мост до середины колеса в воде. В этом месте сейчас единственный проход к метро, поскольку второй выход со станции закрыт на ремонт.

Также оказался затопленным торгово-развлекательный центр "Lavina". Фото и видео потопа делятся пользователи соцсетей.

Напомним, в городе Збараж Тернопольской области прошел сильный град.