В Киеве Святошинский район после дождя ушел под воду (видео)
У метро "Святошин" затопило проезжую часть.
В Киевском районе Святошино 24 мая прошел ливень с грозой.
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Многие объекты оказались затопленными. В частности, на площади героев Бреста в районе станции метро "Святошин" ливень затопил проезжую часть и частично тротуары, сообщает ТСН.
Машины заезжают под мост до середины колеса в воде. В этом месте сейчас единственный проход к метро, поскольку второй выход со станции закрыт на ремонт.
Также оказался затопленным торгово-развлекательный центр "Lavina". Фото и видео потопа делятся пользователи соцсетей.
Киев ТРЦ Лавина , потоп водителя добирающимися к свои автомобилям по воде, сочувствуем. #лавина #лавинамолл #лавинамол #лавинакиев #трц #трцлавина #ашан #ашанкиев #потоп #потопкиев #lavina #lavinamall #lavinamallkiev #дождь #погодакиев #новостикиев #новостикиева #авто #водителя
Напомним, в городе Збараж Тернопольской области прошел сильный град.
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