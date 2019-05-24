Закарпатье приходит в себя от потопа: движение на двух трассах возобновлено

В настоящее время работники облавтодора продолжают ликвидировать последствия паводка на других участках автодорог.

В течение двух дней на Закарпатье выпала месячная норма осадков / фото ГСЧС

В Закарпатской области возобновлено движение на трех участках двух автодорог государственного значения - «Мукачево-Рогатин» и «Иршава-Виноградов».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, в настоящее время удалось возобновить движение транспорта на перекрытой вчера из-за подтопления автомобильной дороге государственного значения Н-09 «Мукачево - Рогатин».

Также возобновлено движение на двух участках дороги государственного значения Т-07-19 «Иршава - Виноградов», - добавили в пресс-центре.

В то же время, по данным ведомства, Служба автомобильных дорог в Закарпатской области проводит работы по ликвидации последствий паводка на других участках автодорог.

Справка УНИАН. В Закарпатской области в результате сильных осадков, которые продолжались в течение 21-23 мая, зафиксировано подтопление в 8 районах (по состоянию на 12.00 24 мая). Подтоплены 288 домохозяйство, в том числе 37 жилых домов, 1097 га сельхозугодий и пастбищ, повреждено 15 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту, разрушено 930 погонных метров берегоукреплений.

По данным Закарпатской ОГА, в течение 21-22 мая на Закарпатье выпало около 120 мм осадков (месячная норма). Львиная доля дождя в ночь на 23 мая пришлась на территорию бассейна р. Уж (Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы). В притоке Ужа вблизи с. Турья Пасека зафиксировано превышение исторического максимум подъема воды.