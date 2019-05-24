На Тернопольщине улицы одного из райцентров накрыло градом (фото)

14:15, 24 мая 2019
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Град покрыл собой улицы густым слоем высотой около 5 см.

В Збараже выпал град / www.facebook.com/ns.zba
В Збараже выпал град / www.facebook.com/ns.zba

В городе Збараж Тернопольской области прошел сильный град.

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Как передает корреспондент УНИАН, фото города после осадков разместила на своей странице в соцемержі Фейсбук председатель Збаражского райсовета Светлана Боднар.

"Збараж плывет... град с дождем", - написала она под фото.

На фотографиях видно, что кое-где град покрыл собой улицы густым слоем высотой около 5 см.

В комментариях люди пишут, что в этом году весна богата климатическими сюрпризами.

Напомним, в четверг, 16 мая, в Новоград-Волынском районе Житомирской области прошел разрушительный торнадо, также выпал град размером с куриное яйцо.

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Теги: #погода#Тернополь#Град
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