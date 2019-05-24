На Тернопольщине улицы одного из райцентров накрыло градом (фото)
Град покрыл собой улицы густым слоем высотой около 5 см.
В городе Збараж Тернопольской области прошел сильный град.
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Как передает корреспондент УНИАН, фото города после осадков разместила на своей странице в соцемержі Фейсбук председатель Збаражского райсовета Светлана Боднар.
"Збараж плывет... град с дождем", - написала она под фото.
На фотографиях видно, что кое-где град покрыл собой улицы густым слоем высотой около 5 см.
В комментариях люди пишут, что в этом году весна богата климатическими сюрпризами.
Напомним, в четверг, 16 мая, в Новоград-Волынском районе Житомирской области прошел разрушительный торнадо, также выпал град размером с куриное яйцо.
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