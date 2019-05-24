Наводнение на Закарпатье: остаются подтопленными более 240 дворов

В бассейне Боржавы ситуация остается крайне напряженной.

На Закарпатье подтоплены более 240 домохозяйств / ГСЧС

В Закарпатской области по состоянию на утро 24 мая оставались подтопленными 241 домохозяйство, 1835 га сельхозугодий и 170 га пастбищ, повреждено 15 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту, разрушено 930 пог. м берегоукреплений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области.

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По данным УГСЧС, пока повреждения зафиксированы в 8 районах Закарпатья: Иршавском, Виноградовском, Хустском, Тячевском, Перечинском, Воловецком, Мукачевском и Межгорском.

Больше всего повреждений в Иршавском районе - здесь подтоплено 192 домохозяйства, 1585 га сельхозугодий, разрушено 690 погонных метров берегоукреплений, разрушено 4 мостовых перехода. В Воловецком районе из-за оползня в с. Латирка полностью разрушена хозяйственная постройка и повреждена рядом расположенная надворная постройка. В Межгорском районе повреждены берегоукрепления в пяти населенных пунктах (села Майдан, Лозянский, Колочава, Торунь-Лопушное, Репинное) и подпорные стенки мостов еще в трех.

Подразделениями УГСЧС в течение минувших суток проводилось откачивание воды из частных домохозяйств и внутреннего стока общим объемом 11920 куб. м,

Также зафиксированы подмывы опорной стенки на автодороге государственного значения «Долина-Хуст», повреждено водой берегоукрепление дороги государственного значения «Н. Ворота-Воловец-Межгорье». До сих пор из-за перелива воды через автодорогу государственного значения «Мукачево-Рогатин» протяженностью около 250 м приостановлено движение автомобильного транспорта.

По данным Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса, по состоянию на 8:00 24 мая на большинстве рек Закарпатья продолжались спады уровней воды, лишь в нижних течениях рек Латорица и Боржава происходят подъемы и формирование максимального уровня паводковых волн.

На р. Тиса, по данным автоматизированных станций, паводковая волна продвигается по территории Венгрии с амплитудами подъемов за сутки +24 см в Ті\ысабеч до +202 см в Загоне (г. Чоп на украинской территории).

«Сохраняется напряженная ситуация на р. Боржаве в с. Ольховка Иршавского района и с. Великие Комяты (Завадка). Хотя максимальный уровень р. Боржава на ведомственном посту с. Великие Комяты прошел и начал снижаться (-10 см), но на подтопленных пойменных территориях содержится значительный слой паводковых вод и местного стока, поэтому продолжаются работы по откачке местного стока из-за дамбового пространства передвижными насосными станциями», - добавили в БУВР Тиса.

В ведомстве также уточнили, что, по прогнозам Закарпатского гидрометцентра, в нижних течениях рек Латорица и Тиса в районе г. Чоп продолжится подъем уровней воды с выходом воды на пойму 24-25 мая.

Справка УНИАН. Вследствие сильных осадков в течение 21-23 мая на территории Закарпатской области зафиксировано подтопление в 8 районах (по состоянию на 08:00 24 мая).

По данным Закарпатской ОГА, в течение 21-22 мая на Закарпатье выпало около 120 мм осадков (месячная норма). Львиная доля дождя в ночь на четверг выпала на территории бассейна р. Уж (Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы). В притоке Ужа вблизи с. Турья Пасека в ночь на четверг зафиксировано превышение исторического максимум подъема воды.