Погода на выходные: в Украине будет тепло, но с грозовыми дождями (карта)
Теплее всего будет на юге и востоке Украины.
На выходных в Украине сохранится теплая погода, во многих регионах пройдут дожди с грозами.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +14°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, +14°...+23°.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +26° (карта)
Во Львове в субботу ливень, ночью +10°, днем +20°. В воскресенье без осадков, +12°…+21°.
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +22°, пройдет дождь с грозой. В воскресенье ночью +12°, днем +21°, без осадков.
В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +12°...+21°. В воскресенье до +22°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье +14°...+28°.
В Харькове в субботу гроза, температура ночью +15°, днем +23°. В воскресенье +14°...+23°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу ливень, температура ночью +14°, днем +22°. В воскресенье дождь с грозой, температура воздуха +15°...+23°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +13°...+18°. В воскресенье +12°...+21°, гроза.
Жителям Мариуполя на субботу обещают дожди с грозами, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ливень, температура до +21°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье температура до +24°, также ожидаются осадки.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье +14°...+23°, гроза.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +16°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +5°, днем +17°.
В Моршине на Львовщине в субботу ливень, ночью +10°, днем +21°. В воскресенье ливень, ночью +12°, днем до +23°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +20°. В воскресенье температура до +23°, без осадков.
В Сваляве завтра ливень, +19°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +10° …+21°.
В Затоке в субботу дождь с грозой, ночью +16°, днем +23°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.
В Бердянске завтра гроза, температура до +22°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +15° …+22°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+24°... +14°
- Донецк+25°... +13°
- Житомир+23°... +13°
- Запорожье+25°... +15°
- Ивано-Франковск+21°... +13°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+23°... +13°
- Луганск+26°... +14°
- Луцк+22°... +14°
- Львов+20°... +12°
- Николаев+25°... +15°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+26°... +14°
- Тернополь+20°... +12°
- Харьков+24°... +15°
- Херсон+24°... +15°
- Хмельницкий+20°... +12°
- Черкассы+24°... +14°
- Чернигов+26°... +14°
- Черновцы+20°... +14°