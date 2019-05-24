Погода на выходные: в Украине будет тепло, но с грозовыми дождями (карта)

12:00, 24 мая 2019
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Теплее всего будет на юге и востоке Украины.

На выходных в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
На выходных в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

На выходных в Украине сохранится теплая погода, во многих регионах пройдут дожди с грозами.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +14°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, +14°...+23°.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +26° (карта)

Во Львове в субботу ливень, ночью +10°, днем +20°. В воскресенье без осадков, +12°…+21°.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +22°, пройдет дождь с грозой. В воскресенье ночью +12°, днем +21°, без осадков.

В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +12°...+21°. В воскресенье до +22°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье +14°...+28°.

В Харькове в субботу гроза, температура ночью +15°, днем +23°. В воскресенье +14°...+23°, пройдет дождь.

Прогноз на 25 мая / УНИАН
Прогноз на 25 мая / УНИАН
Прогноз на 26 мая / УНИАН
Прогноз на 26 мая / УНИАН

В Днепре в субботу ливень, температура ночью +14°, днем +22°. В воскресенье дождь с грозой, температура воздуха +15°...+23°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +13°...+18°. В воскресенье +12°...+21°, гроза.

Жителям Мариуполя на субботу обещают дожди с грозами, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ливень, температура до +21°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье температура до +24°, также ожидаются осадки.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье +14°...+23°, гроза.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +16°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +5°, днем +17°.

В Моршине на Львовщине в субботу ливень, ночью +10°, днем +21°. В воскресенье ливень, ночью +12°, днем до +23°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +20°. В воскресенье температура до +23°, без осадков.

В Сваляве завтра ливень, +19°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +10° …+21°.

В Затоке в субботу дождь с грозой, ночью +16°, днем +23°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.

В Бердянске завтра гроза, температура до +22°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +15° …+22°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#Гроза
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