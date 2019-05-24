Наводнение на Закарпатье показали с высоты птичьего полета (видео)

В сети появились кадры последствий затопления.

Закарпатье страдает от наводнений / ГСЧС

Закарпатье страдает от наводнений, вызванных сильными дождями.

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Видео последствий затопления появилось на youtube-канале Mukachevo Net.

В Мукачеве полноводная река Латорица уже вышла на поймы и приближается к жилищам людей. В селе Великие Комяты река Боржава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай.

Видео: youtube.com/Mukachevo Net

Напомним, Ивано-Франковская и Закарпатская области пострадали от сильных дождей, пока остаются затопленными десятки домов.