Наводнение на Закарпатье показали с высоты птичьего полета (видео)
В сети появились кадры последствий затопления.
Закарпатье страдает от наводнений, вызванных сильными дождями.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +26° (карта)
Видео последствий затопления появилось на youtube-канале Mukachevo Net.
В Мукачеве полноводная река Латорица уже вышла на поймы и приближается к жилищам людей. В селе Великие Комяты река Боржава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай.
Видео: youtube.com/Mukachevo Net
Напомним, Ивано-Франковская и Закарпатская области пострадали от сильных дождей, пока остаются затопленными десятки домов.
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