Непогода бушует на западе Украины: десятки затопленных домов и перекрытые автодороги

На Закарпатье в реку упал мальчик.

Западную Украину затопило / ГСЧС

Ивано-Франковская и Закарпатская области пострадали от сильных дождей, все еще остаются затопленными десятки домов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, в Ивано-Франковской области остаются подтопленными один жилой дом в пгт Букачевцы Рогатинского района и 167 приусадебных участков в 16 населенных пунктах.

Сейчас продолжаются работы по перевозке людей через подтопленный участок местной дороги в с. Пидпечары, (перевезено 285 человек, из них 32 ребенка, в целом перевезено 431 человек, из них 41 ребенок).

На территории области без осадков.

На Закарпатье подтоплено 46 жилых домов, 334 домохозяйства, 1554 га сельхозугодий, 250 га пастбищ, повреждено 15 мостовых переходов, разрушен один и поврежден один мост, разрушены 1070 м берегоукреплений. Жертв и пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась.

В Иршавском районе области наблюдается перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 800 м и высотой 10 см вблизи с. Ольховка, организован объезд.

В Виноградовском районе наблюдается перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м и высотой 30 см вблизи с. В. Комяты и с. Шаланки, организован объезд. Для откачки воды были привлечены 47 человек, 3 плавсредства и 9 единиц техники ГСЧС.

В пгт Воловец Воловецкого района 23 мая в р. Вича упал и исчез мальчик (2009 г.р.). Поиски будут возобновлены 24 мая.

Напомним, в ночь на 23 мая в бассейне реки Уж уровень воды превысил исторический максимум, зафиксированный за все время измерений.