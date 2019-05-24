В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +26° (карта)
Прохладнее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +26°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +26°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +22°.
В северных областях также ожидаются осадки, температура до +25°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".
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Погода в Украине
- Винница+21°... +13°
- Днепр+25°... +15°
- Донецк+25°... +13°
- Житомир+23°... +13°
- Запорожье+24°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +13°
- Киев+24°... +15°
- Кировоград+23°... +13°
- Луганск+26°... +14°
- Луцк+22°... +13°
- Львов+18°... +11°
- Николаев+23°... +14°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+22°... +13°
- Симферополь+25°... +12°
- Сумы+24°... +13°
- Тернополь+21°... +11°
- Харьков+26°... +15°
- Херсон+25°... +15°
- Хмельницкий+22°... +12°
- Черкассы+25°... +15°
- Чернигов+26°... +14°
- Черновцы+20°... +14°
Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:59 %
Давление:752 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:50
Закат20:23
Видимость:16 км
Фаза луны:
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