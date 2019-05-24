В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +26° (карта)

08:00, 24 мая 2019
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Прохладнее всего будет в западных областях.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +26°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +26°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +22°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура до +25°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +24°.

Прогноз на 24 мая / УНИАН
Прогноз на 24 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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