Возле аэропорта «Одесса» пронесся смерч (видео)

Очевидец события зафиксировал случившееся на видео.

Иллюстрация / flickr.com

Сегодня возле международного аэропорта «Одесса» зафиксирован смерч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщил очевидец события Евгений Синявин, который зафиксировал случившееся на видео.

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По его словам, высота «столба» смерча достигала 100 метров в высоту. Как отмечает мужчина, многие люди, в том числе шокированные работники аэропорта, наблюдали это явление.

Синявин обнародовал видео, на котором запечатлен смерч.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.