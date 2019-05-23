Возле аэропорта «Одесса» пронесся смерч (видео)
Очевидец события зафиксировал случившееся на видео.
Сегодня возле международного аэропорта «Одесса» зафиксирован смерч.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщил очевидец события Евгений Синявин, который зафиксировал случившееся на видео.
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По его словам, высота «столба» смерча достигала 100 метров в высоту. Как отмечает мужчина, многие люди, в том числе шокированные работники аэропорта, наблюдали это явление.
Синявин обнародовал видео, на котором запечатлен смерч.
Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.
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