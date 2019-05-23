В Ужгороде набережную укрепляют мешками с песком для предупреждения разлития реки (фото)

Сейчас ситуация в Ужгороде относительно возникновения паводка контролируется, ведется постоянный мониторинг, уровень воды даже несколько снизился.

В Ужгороде на набережной Независимости, возле транспортного моста Масарика, в несколько рядов устанавливают мешки с песком для предотвращения распространения паводковой волны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Ужгородском городском совете.

Как говорится в сообщении, работники коммунального предприятия «Коммунальное дорожно-эксплуатационное предприятие» и управления муниципальной стражи Ужгородского городского совета уложили более полусотни мешков с песком (около 2,5 тонн) на протяжении 30 метров, где незначительное снижение водозащитной дамбы.

«По указанию Ужгородского городского председателя Богдана Андриива – это предупредительные действия для защиты от возможного перелива воды из реки на набережные Студенческую и Независимости», - добавили в отделе информационной работы Ужгородского горсовета.

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В горсовете также добавили, что сейчас ситуация в Ужгороде относительно возникновения паводка контролируется, ведется постоянный мониторинг, уровень воды даже несколько снизился. «Однако синоптики прогнозируют дальнейшие дожди, поэтому для избежания чрезвычайной ситуации в городе предпринимаются необходимые меры, круглосуточно дежурит аварийная бригада работников, другие службы», - добавили в отделе информационной работы.

Справка УНИАН. Вследствие сильных осадков, продолжающихся на протяжении 21-23 мая, на территории Закарпатской области зафиксированы подтопления в 7 районах (по состоянию на 14.00 23 мая). Подтоплены 182 домохозяйства, из которых 46 - жилые дома, 1493 га сельхозугодий, 250 га пастбищ, а также повреждены 6 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту, также разрушено 740 м берегоукреплений.

По данным Закарпатской ОГА, в течение 21-22 мая на Закарпатье выпало около 120 мм осадков (месячная норма). Львиная доля дождя в ночь на четверг прошлась по территории бассейна р. Уж. В притоке Ужа вблизи с.Турья Пасека в ночь на четверг зафиксировано превышение исторического максимума подъема воды.