На Закарпатье из-за наводнения ограничено движение на двух автодорогах государственного значения

Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на местах. Для автомобилистов организован объезд данных участков.

Все автостанции проинформированы о возможности отсутствия рейсов / фото: УНИАН

В Закарпатской области из-за подтопления ограничено движение на трех участках двух автодорог государственного значения - «Мукачево-Рогатин» и «Иршава-Виноградов».

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры, развития и содержания сети автомобильных дорог и жилищно-коммунального хозяйства Закарпатской облгосадминистрации Эдуард Маляр.

По его словам, выездом специалистов на место установлен подмыв дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-09 «Мукачево-Рогатин» с последующим переливом в с. Ольховка Иршавского района и автомобильной дороги общего пользования государственного значения «Иршава-Виноградов» возле с. Великие Комяты Виноградовского района.

«Учитывая такую ситуацию принято временное решение об ограничении движения транспорта на автомобильной дороге Н-09 «Мукачево-Рогатин» в с. Ольховка, направлено движение автотранспорта в объезд через г. Иршава (с. В. Раковец) с выездом на автомобильную дорогу Н-09 в с. Ольховка и в обратном направлении», - отметил Маляр.

Также, по его информации, ограничено движение на дороге «Иршава-Виноградов» возле с В. Комяты.

«Объезд для легковых автомобилей этого отрезка дороги возможен через город Берегово», - уточнил руководитель департамента.

Кроме того, в связи с подтоплением дорожного полотна на этой трассе перекрыто движение в с. Сильце в направлении города Иршава, движение осуществляется через с. Гребля.

Закарпатские патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на местах.

В департаменте также уточнили, что обеспечено информирование всех автостанций о возможности отсутствия рейсов или их задержке.

«ОАО «Закарпатавтотранс» обязано информировать водителей и пассажиров о возможности задержки движения автобусных маршрутов, а также их несвоевременного выполнения. Участников дорожного движения просим обращать внимание на временные дорожные указатели по организации движения службой автодорог», - добавил Маляр.

Как сообщает УГСЧС в Закарпатской области, в результате сильных осадков, которые продолжаются на протяжении 21-23 мая на территории области, по состоянию на 14.00 сегодняшнего дня зафиксированы подтопления в семи районах.

В частности, подтоплены 182 домохозяйства, из которых 46 - жилые дома, 1493 га сельхозугодий, 250 га пастбищ, а также повреждены 6 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту, также разрушено 740 погонных метров берегоукреплений.