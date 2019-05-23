В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура днем до +25°

17:00, 23 мая 2019
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Вечером в столице до +19°.

В Киеве завтра ожидается гроза / фото УНИАН
В Киеве завтра ожидается гроза / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.

Грозы, дожди и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:00, а зайдет в 20:49.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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