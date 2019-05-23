В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура днем до +25°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.
Грозы, дожди и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 2,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:00, а зайдет в 20:49.
Как сообщал УНИАН, 24 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+24°... +12°
- Днепр+21°... +14°
- Донецк+20°... +12°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+20°... +14°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+26°... +14°
- Кировоград+21°... +12°
- Луганск+20°... +12°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+25°... +15°
- Одесса+25°... +14°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+23°... +12°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+23°... +13°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+23°... +14°
- Херсон+25°... +14°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+22°... +14°
- Чернигов+26°... +14°
- Черновцы+20°... +12°
Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:65 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:21 %
Восход:05:50
Закат20:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей