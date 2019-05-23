Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз)

16:30, 23 мая 2019
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Теплее всего будет на юге Украины.

Завтра в Украине ожидаются дожди / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.

Грозы, дожди и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +12°, днем до +26°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +22°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура ночью до +14°, днем до +25°. В центре пройдут дожди с грозами, температура ночью до +11°, днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#Гроза
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