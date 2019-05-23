Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.
Грозы, дожди и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +12°, днем до +26°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +22°.
В северных областях также ожидаются осадки, температура ночью до +14°, днем до +25°. В центре пройдут дожди с грозами, температура ночью до +11°, днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".
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Погода в Украине
- Винница+24°... +12°
- Днепр+21°... +14°
- Донецк+20°... +12°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+20°... +14°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+26°... +14°
- Кировоград+21°... +12°
- Луганск+20°... +12°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+25°... +15°
- Одесса+25°... +14°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+23°... +12°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+23°... +13°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+23°... +14°
- Херсон+25°... +14°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+22°... +14°
- Чернигов+26°... +14°
- Черновцы+20°... +12°