Четыре человека стали жертвами непогоды в США (фоторепортаж)

В штатах Оклахома, Айова, Канзас и Миссури на этой неделе зафиксировано почти 60 торнадо.

В центре США пронеслись торнадо / REUTERS

По меньшей мере четыре человека погибли в результате штормового ветра в центральных штатах США.

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В штатах Оклахома, Айова, Канзас и Миссури на этой неделе зафиксировано почти 60 торнадо, жертвами которых стали по меньшей мере четыре человека, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В результате разгула стихии также были повреждены дома, затоплена часть территории, прекращено движение по ряду шоссе.

Напомним, в четверг, 16 мая, в Новоград-Волынском районе Житомирской области прошел разрушительный торнадо, также выпал град размером с куриное яйцо.