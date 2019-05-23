Польша пострадала от наводнений и смерча
В реках Силезского воеводства повысился уровень воды.
21 мая в Люблинском воеводстве (Польша) прошел смерч, а Малопольское воеводство затопили проливные дожди.
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Солдаты Войск территориальной обороны Польши оказывают помощь спасателям и пожарным в местностях, где прошел ураган, сообщает "Радио Польша".
На помощь спасателям были направлены около 200 солдат 2-й Люблинской бригады территориальной обороны. Они прибыли с генераторами электроэнергии, осветительными мачтами и пилами для рубки деревьев.
В реках Силезского воеводства превышен уровень воды. Синоптики сообщают о повышении уровня в притоках верхней Одры, а также в самой Одре. Критическая ситуация наблюдается в бассейне реки Варта.
Напомним, на территории Закарпатской области по состоянию на 06:00 23 мая подтоплен 31 жилой дом, 71 домохозяйство, 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, а также повреждены 6 мостовых переходов, разрушено 650 погонных метров берегоукреплений.
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