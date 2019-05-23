Польша пострадала от наводнений и смерча

14:30, 23 мая 2019
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В реках Силезского воеводства повысился уровень воды.

Последствия непогоды в Польше / REUTERS
Последствия непогоды в Польше / REUTERS

21 мая в Люблинском воеводстве (Польша) прошел смерч, а Малопольское воеводство затопили проливные дожди.

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Солдаты Войск территориальной обороны Польши оказывают помощь спасателям и пожарным в местностях, где прошел ураган, сообщает "Радио Польша".

На помощь спасателям были направлены около 200 солдат 2-й Люблинской бригады территориальной обороны. Они прибыли с генераторами электроэнергии, осветительными мачтами и пилами для рубки деревьев.

В реках Силезского воеводства превышен уровень воды. Синоптики сообщают о повышении уровня в притоках верхней Одры, а также в самой Одре. Критическая ситуация наблюдается в бассейне реки Варта.

Напомним, на территории Закарпатской области по состоянию на 06:00 23 мая подтоплен 31 жилой дом, 71 домохозяйство, 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, а также повреждены 6 мостовых переходов, разрушено 650 погонных метров берегоукреплений.

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Теги: #погода#наводнение#Польша
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