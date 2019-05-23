Потоп на Закарпатье: в бассейне Ужа уровень воды превысил исторический максимум

В Закарпатской ОГА говорят о возможном подтоплении сел Турянской долины и Ужгорода.

Дожди затопили Закарпатье /ГСЧС

В ночь на 23 мая в бассейне реки Уж уровень воды превысил исторический максимум, зафиксированный за все время измерений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Закарпатской областной государственной администрации.

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За прошедшие двое суток на Закарпатье выпало около 120 мм осадков (месячная норма). Львиная доля дождя в ночь на четверг прошла по территории бассейна р. Уж (Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы).

«В притоке Ужа - р.Турья вблизи с. Турья Пасека - в ночь на четверг зафиксировано превышение исторического максимум подъема воды - 349,8 см относительно нуля поста», - цитирует пресс-служба.а. председателя ОГА Ярослава Галаса.

По его словам, до этого самый высокий уровень воды здесь фиксировался во время катастрофического паводка в 1998 году - 348 см относительно нуля поста.

"Вода продолжает подниматься, а хуже всего то, что в ближайшие часы ожидается новая волна осадков, которая идет на Закарпатье со стороны Словакии и Польши. Львиная доля дождя опять придется на Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы. В течение пяти часов выпадет еще 45 мм осадков, то есть полуторанедельная норма. Дожди прекратятся только около 12-ти часов четверга», - сообщил Шум.

В ОГА также уточняют, что почва сейчас переувлажненная, Уж и притоки полны, поэтому ожидаются чрезвычайные ситуации: локальные сели и оползни, выход рек из берегов и подтопление населенных пунктов. В зоне особого риска села Турянской долины: Турья Поляна, Порошково, Турья Пасека, Турья Ремета, Симер, а также села Ужгородского района ниже по течению Ужа. В большинстве населенных пунктов нет защитных сооружений, из-за особенностей горного ландшафта здесь отсутствуют поймы, что усиливает риск подтопления.

По словам Галаса, в настоящее время под угрозой частичного подтопления также города Перечин и Ужгород (правобережье): «В пределах Ужгорода подъем воды ожидается выше уровня паводка 1992 года, когда значительная часть правобережья была залита водой, а некоторые старые дома рухнули. С того времени в областном центре подняли дамбы и расчистили русло реки, поэтому, надеемся, обойдется без серьезных последствий. Однако под угрозой подтопления детская узкоколейка и ботанический сад УжНУ, кроме того, вода может выйти из русла в районе моста Масарика и подтопить набережные Независимости и Студенческую».

В Закарпатской ОГА также уточнили, что сегодня, 23 мая, в 3 часа утра состоялось экстренное заседание оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), на котором принят протокол с конкретными поручениями районным государственным администрациям, органам местного самоуправления, областным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, водным ресурсая реки Тиса, Национальной полиции, Службы автомобильных дорог. В частности, всем службам поручено принять неотложные меры для оповещения о чрезвычайной ситуации жителей населенных пунктов в зоне риска подтопления; привести в состояние повышенной готовности аварийные бригады для расчистки кюветов, канав, канализационных сетей, ливневой канализации и искусственных дренажей для отвода воды; задействовать передвижные насосные станции для откачки воды; заблокировать проезд транспорта в случае перелива воды через автомобильные дороги и организовать объезд опасных зон; организовать укрепление правого берега Ужа в г.Ужгород в районе моста Масарика, а также быть готовыми к временной эвакуации людей, жилье которых находится в зоне риска.

Паводковая ситуация на Закарпатье находится под постоянным контролем областной государственной администрации, районных госадминистраций, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, областного управления водных ресурсов и органов местного самоуправления, утверждают в ОГА.

Напомним, в Ивано-Франковской области после сильных ливней подтоплены более 120 домов и 5 участков автодорог.